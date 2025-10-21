ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ ЕСТАДІОН ДЕ ЛА КЕРАМІКА, ВІЛЬЯРРЕАЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вільярреал під керівництвом Марселіно підійшов до матчу з мішаними результатами. З одного боку, команда демонструє міцну гру в Ла Лізі, де посідає третє місце, але з іншого — не може перемогти вже два тури поспіль, поступившись Мадриду (1:3) та зігравши внічию з Бетісом (2:2). У Лізі чемпіонів ситуація також непроста: поразка від Тоттенгема та нічия з Ювентусом завдяки голу Ренату Вейги в доданий час. Цей результат дозволив "жовтій субмарині" вдихнути віри, але підтверджує проблеми в обороні, які посилені травмами ключових гравців, таких як Хуан Фойт.

Тактично Вільярреал – це цілісний механізм з чіткою схемою 4-4-2. Однак сьогодні головною проблемою Марселіно стане травмований центр захисту, через що основний тягарь ляже на колишнього захисника Челсі Ренату Вейгу. У атаці ж очікується повернення до старту грузинського снайпера Георгія Мікаутадзе, який у парі з досвідченим Ніколя Пепе здатний створити небезпеку будь-якому супернику.

Манчестер Сіті їде в Іспанію у чудовій загальній формі, будучи одним з лідерів англійської Прем'єр-ліги. Після нічиєї з Монако (2:2) у Лізі чемпіонів команда Пепа Гвардіоли двічі перемогла у чемпіонаті, обігравши Брентфорд (1:0) та Евертон (2:0). Однак є один вагомий фактор, який затьмарює впевненість манчестерців – жахлива виїзна серія в Лізі Чемпіонів. Востаннє Сіті перемагали на чужому полі в єврокубках понад рік тому, і цю серію з п'яти матчів без перемоги необхідно обов'язково перервати.

Натхненням для команди, як завжди, слугує Ерлінг Голанд. Норвезький бульдозер уже відзначився трьома голами у двох стартових турах ЛЧ і продовжує вражати своєю формою. Для Пепа Гвардіоли основним викликом залишаються кадрові втрати: Родрі все ще у лазареті, що змушує шукати рішення на позиції опорного півзахисника, ймовірно, в особі Ніко Гонсалеса. Натомість, одужання Раяна Аїт-Нурі та Омара Мармуша дає тренеру більше варіантів для маневру.