Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 21 жовтня та розпочнеться о 22:00.
Гравці Ман Сіті, Getty Images
21 жовтня 2025, 08:30
У матчі третього туру Ліги чемпіонів на Естадіо де ла Кераміка зійдуться іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Сіті. Для господарів це шанс продовжити свою безпрограшну серію вдома та здобути першу перемогу в основному раунді, тоді як гості прагнуть нарешті перервати свою невдалу серію з п'яти матчів без перемоги на виїзді в єврокубках.
ВІЛЬЯРРЕАЛ — МАНЧЕСТЕР СІТІ
ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ ЕСТАДІОН ДЕ ЛА КЕРАМІКА, ВІЛЬЯРРЕАЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Вільярреал під керівництвом Марселіно підійшов до матчу з мішаними результатами. З одного боку, команда демонструє міцну гру в Ла Лізі, де посідає третє місце, але з іншого — не може перемогти вже два тури поспіль, поступившись Мадриду (1:3) та зігравши внічию з Бетісом (2:2). У Лізі чемпіонів ситуація також непроста: поразка від Тоттенгема та нічия з Ювентусом завдяки голу Ренату Вейги в доданий час. Цей результат дозволив "жовтій субмарині" вдихнути віри, але підтверджує проблеми в обороні, які посилені травмами ключових гравців, таких як Хуан Фойт.
Тактично Вільярреал – це цілісний механізм з чіткою схемою 4-4-2. Однак сьогодні головною проблемою Марселіно стане травмований центр захисту, через що основний тягарь ляже на колишнього захисника Челсі Ренату Вейгу. У атаці ж очікується повернення до старту грузинського снайпера Георгія Мікаутадзе, який у парі з досвідченим Ніколя Пепе здатний створити небезпеку будь-якому супернику.
Манчестер Сіті їде в Іспанію у чудовій загальній формі, будучи одним з лідерів англійської Прем'єр-ліги. Після нічиєї з Монако (2:2) у Лізі чемпіонів команда Пепа Гвардіоли двічі перемогла у чемпіонаті, обігравши Брентфорд (1:0) та Евертон (2:0). Однак є один вагомий фактор, який затьмарює впевненість манчестерців – жахлива виїзна серія в Лізі Чемпіонів. Востаннє Сіті перемагали на чужому полі в єврокубках понад рік тому, і цю серію з п'яти матчів без перемоги необхідно обов'язково перервати.
Натхненням для команди, як завжди, слугує Ерлінг Голанд. Норвезький бульдозер уже відзначився трьома голами у двох стартових турах ЛЧ і продовжує вражати своєю формою. Для Пепа Гвардіоли основним викликом залишаються кадрові втрати: Родрі все ще у лазареті, що змушує шукати рішення на позиції опорного півзахисника, ймовірно, в особі Ніко Гонсалеса. Натомість, одужання Раяна Аїт-Нурі та Омара Мармуша дає тренеру більше варіантів для маневру.
РЕКЛАМА
За версією FAVBET, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.71, тоді як потенційний успіх Вільярреала оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.30.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ВІЛЬЯРРЕАЛ : Луїс Жуніор — Моріньйо, Рафа Марін, Вейга, Кардона — Б’юкенен, Гує, Комесанья, Молейро — Пепе, Мікаутадзе
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Ніко Гонсалес — Бобб, Бернарду Сілва, Рейндерс, Доку — Голанд
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.