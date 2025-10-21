Ліга чемпіонів

Марселіно Тораль поділився планами на матч із Манчестер Сіті.

Головний тренер Вільярреала Марселіно Тораль висловився про протистояння з бомбардиром Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Сподіваюся, його гольова серія перерветься в цій грі. Він найкращий центрфорвард сучасності. Нам цікаво змагатися з найсильнішими. Потрібно перекрити всі передачі на нього, щоб він не отримав м’яч. Ми намагатимемося залишити його без гола", — цитує тренера Goal.

Поєдинок Вільярреал — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 21 жовтня, о 22:00.

Тактичний план Вільярреала зосереджений на нейтралізації Голанда, що може стати ключовим для успіху проти потужної атаки "містян".