Ліга чемпіонів

Українець лише нещодавно відновився після травми.

Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому зіграють Барселона та Олімпіакос.

Тренерський штаб грецької команди вирішив залишити українського форварда Романа Яремчука на лаві запасних.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Гарсія, Бальде — Касадо, Педрі — Ямаль, Фернандес, Лопес — Рашфорд.

Запасні: Кочен, Аллер, Мартін, Торрентс, Араухо, Еспарт, де Йонг, Берналь, Бардагжі, Фернандес, Ернандес Торрес, Торрес.

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола, Ортега — Ессе, Гарсія — Мартінш, Шикінью, Поденсе — Ель-Каабі.

Запасні: Пасхалакіс, Б'янкон, Калогеропулос, Оньємаєчі, Сципіоні, Насіменту, Музакітіс, Яремчук, Стрефецца, Пневмонідіс, Таремі.

Нагадаємо, 29-річний українець лише нещодавно відновився після травми, через яку пропустив увесь стартовий відрізок сезону. Минулого туру чемпіонату він вперше з'явився на полі, вийшовши на заміну.

Матч Барселона — Олімпіакос розпочнеться о 19:45 за Києвом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.