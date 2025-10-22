Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.

ПСВ у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі несподівано розгромив Наполі з рахунком 6:2.

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок, але потім все пішло не на користь "неаполітанців".

Огляд матчу:

ПСВ - Наполі 6:2

Голи: Буонджорно (аг), 35, Сайбарі, 39, Ман, 54, 80, Пепі, 87, Дріуш, 89 - Мактоміней, 31, 86.

ПСВ: Коварж — Фламінго, Схаутен, Гасеровські (Обіспо, 46), Салах-Еддін (Дест, 85) — Сайбарі (Ваннер, 88), Жуніор, Верман — Ман, Тіл (Дріуш, 85), Перішич (Пепі, 85).

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема (Гутьєррес, 58), Буонджорно, Спінаццола (Жезус, 58) — Гілмор (Ланг, 58) — Політано (Нерес, 74), Ангісса, Де Брюйне (Ельмас, 85), Мактоміней — Лукка.

Попередження: Гасеровські, Верман, Сайбарі, Дріуш — Спінаццола.

Вилучення: Лукка, 76.