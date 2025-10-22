Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.

Боруссія Дортмунд у результативній перестрілці обіграла Копенгаген. Команда Ніко Ковача провела черговий результативний матч у єврокубках.

Після трьох турів Боруссія Д набрала сім очок і йде на четвертому місці, а у Копенгагена поки що один набраний бал.

Огляд матчу:

Копенгаген — Боруссія Дортмунд 2:4

Голи: Антон (аг), 34, Дадасон, 90 - Нмеча, 20, 76, Бенсебаїні, 61 (пен), Сілва, 87.

Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацидіакос (Гарананга, 76), Мелінг (Лопес, 63) — Ларссон (Дадасон, 76), Лерагер, Клем (Заге, 81), Ашурі (Еміл Мадсен, 81) — Мукоко, Классон.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Ансельміно, 85) — Коуту (Р'єрсон, 62), Беллінгем, Нмеча (Забітцер, 77), Свенссон — Брандт (Чуквуемека, 62), Гірассі, Баєр (Сілва, 62).

Попередження: Заге — Бенсебаїні.