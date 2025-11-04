Ліга чемпіонів

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. Четвертий тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із FAVBET підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.

На сьогодні ми вибрали наступні поєдинки: Ювентус – Спортінг Лісабон, Олімпіакос – ПСВ, ПСЖ – Баварія.

Ювентус – Спортінг Лісабон

Ставка: Обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.65

Для матчу Ювентус – Спортінг Лізабон рекомендуємо поставити на обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.65 від FAVBET. "Стара синьора" має лише 2 очки з 3 матчів ЛЧ (нічия 4:4 з Дортмундом, нічия 2:2 з Вільярреалом, поразка 0:1 від Реал Мадрид) і посідає 25-е місце.

"Леви" на 11-му з 6 очками (перемога 4:1 над Кайратом, поразка 1:2 від Наполі, перемога 2:1 над Марселем) і виграли останні 5 матчів загалом.

Історично Ювентус не програв 4 зустрічі (2 перемоги, 2 нічиї), але обидві команди забивали в 3 з 5 останніх очних поєдинків.

Олімпіакос – ПСВ

Ставка: Тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.6

У поєдинку Олімпіакос – ПСВ пропонуємо ставку на тотал більше 2.5 голів із коефіцієнтом 1.6. "Червоно-білі" без перемог у ЛЧ (нічия 0:0 з Пафосом, поразки 0:2 від Арсеналу та 1:6 від Барселони), посідають 33-е місце з 1 очком.

ПСВ на 16-му з 4 очками (поразка 1:3 від Юніон Сент-Жилуаз, нічия 1:1 з Леверкузеном, перемога 6:2 над Наполі) і виграли 5 матчів поспіль загалом.

В очних зустрічах (3 матчі) – 4.33 голи в середньому, з ТБ 2.5 у 2 з 3.

ПСЖ – Баварія

Ставка: Перемога ПСЖ (Ф1 (0)) з коефіцієнтом 1.9

Для матчу ПСЖ – Баварія рекомендуємо ставку на перемогу ПСЖ (Ф1 (0)) із коефіцієнтом 1.9 від FAVBET. Чинні чемпіони ЛЧ лідирують з 9 очками (перемоги 4:0 над Аталантою, 2:1 над Барселоною, 7:2 над Леверкузеном). "Ротен" на 2-му з 9 очками (перемоги 3:1 над Челсі, 5:1 над Пафосом, 4:0 над Брюгге).

У 12 очних матчах ЛЧ Баварія виграла 7, ПСЖ – 3, але ПСЖ не програвав удома в 5 останніх (3 перемоги, 2 нічиї), а Ф1(0) пройшов у 4 з 5.

