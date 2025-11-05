Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 5 листопада та розпочнеться о 22:00.

На Етіхад Стедіум відбудеться зустріч між двома командами, які демонструють високу стабільність на старті Ліги чемпіонів.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — БОРУССІЯ ДОРТМУНД

СЕРЕДА, 5 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Пепа Гвардіоли спокійно проводить свій європейський сезон-2025/26, вже встигнувши зіграти проти таких клубів, як Наполі, Монако та Вільярреал. Сім набраних очок — це чудовий результат. "Небесно-блакитні" здобули перемоги над Наполі та Вільярреалом (по 2:0), розділивши очки лише з Монако (2:2). На внутрішній арені "містяни" відновили баланс після поразки від Астон Вілли, здобувши дві поспіль перемоги 3:1 над Свонсі та Борнмутом. Ерлінг Голанд відзначився дублем у неділю, зрівнявшись за кількістю голів із двома легендами Ліверпуля, і підняв команду на друге місце в АПЛ. "Містяни" мають винятковий європейський домашній рекорд: 11 перемог поспіль над німецькими командами та жодної поразки від Боруссії на своєму полі.

Однак, якщо судити за поточною формою, продовжити цю бездоганну серію буде непросто. Команда Ніко Ковача демонструє феноменальну результативність у цьогорічній Лізі чемпіонів, забиваючи щонайменше чотири голи в кожному матчі. Після видовищної нічиєї 4:4 з Ювентусом і розгрому Атлетіка Більбао 4:1, "джмелі" відвантажили ще чотири м'ячі у ворота Копенгагена (4:2), зокрема завдяки дублю Фелікса Нмечі та двом асистам Джоба Беллінгема. Це вперше в історії Боруссія забила чотири голи у трьох поспіль матчах Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів. Натомість, у внутрішньому чемпіонаті Боруссія була менш результативною, забивши лише по одному голу в трьох поспіль матчах проти Кельна, Айнтрахта та Аугсбурга, але цього вистачило для перемоги в усіх трьох іграх. Боруссія також забивала у всіх своїх виїзних іграх сезону-2025/26 і, за збігом обставин, забивала в усіх трьох поїздках на Етіхад, хоча в 2021 і 2022 роках обидва матчі завершувалися їхньою поразкою 2:1.

Голанд і володар Золотого м'яча 2024 року Родрі відкинули свої побоювання щодо травм і взяли участь у матчі проти Борнмута. Єдиною кадровою втратою Пепа Гвардіоли залишається Матео Ковачич, який вибув на кілька місяців. Бернарду Сілва також ризикує пропустити наступний матч ЛЧ, якщо отримає жовту картку. Голанд, якого достроково замінили в неділю, возз'єднається зі своїм колишнім клубом, за який він забив неймовірні 86 голів у 89 матчах, і саме норвежець забив переможний гол у ворота Боруссії у 2022 році.

Тим часом, гості можуть отримати подвійне підкріплення в захисті: очікується, що Ніко Шлоттербек та Ніклас Зюле встигнуть відновитися. Єдиним відсутнім у "джмелів" має бути молодий Жюльєн Дюранвіль через травму плеча. Ймовірно, Шлоттербек витіснить орендованого у Челсі центрального захисника Аарона Ансельміно на лаву запасних, а два асисти Беллінгема-молодшого у матчі з Копенгагеном можуть дозволити йому вийти в стартовому складі замість ветерана Паскаля Гросса.

За версією FAVBET, сьогодні шанси команд на успіх значно різняться. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.41, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 6.80. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.45.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МАНЧЕСТЕР СІТІ: Доннарумма — Нунеш, Стоунз, Діаш, Аїт-Нурі — Гонсалес — Савіньо, Рейндерс, Фоден, Доку — Голанд

Не зіграють: Ковачич.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД: Кобель — Шлоттербек, Антон, Бенсебаїні — Коуту, Нмеча, Беллінгем, Свенссон — Баєр, Брандт — Гірассі

Не зіграють: Дюранвіль.

