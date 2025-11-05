Ліга чемпіонів

Півзахисник Реала вказав на проблеми зі стандартами.

Федеріко Вальверде прокоментував поразку від Ліверпуля в Лізі чемпіонів (0:1).

"Важко прийняти цю поразку. Ми втратили три очки через стандартне положення, з яким мали впоратися".

"На цьому стадіоні важко грати. У нас були моменти, у них теж. Нам потрібно краще захищатися при стандартних положеннях", — цитує Вальверде УЄФА.

У наступному турі англійський Ліверпуль зіграє домашній матч проти нідерландського ПСВ, тоді як мадридський Реал гостюватиме в грецького Олімпіакоса.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.