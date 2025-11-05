Ліга чемпіонів

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. Четвертий тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами. У рамках нашої рубрики Football.ua разом із FAVBET підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.

На сьогодні ми вибрали наступні поєдинки: Аякс – Галатасарай, Марсель – Аталанта, Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд.

Аякс – Галатасарай

Ставка: Обидві команди заб'ють + Тотал більше 3 з коефіцієнтом 1.75

Для матчу Аякс – Галатасарай рекомендуємо поставити на обидві команди заб'ють + тотал більше 3 із коефіцієнтом 1.75 від FAVBET. Аякс відомий своєю прихильністю до атакувального футболу, але їхня оборона виглядає вразливою, часто пропускаючи як у чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів.

Попри потенційні труднощі, їхня атака залишається здатною забивати голи на власному полі. Галатасарай, як справжні "леви", демонструє прекрасну форму та високу результативність, рідко залишаючи поле без забитого м'яча, часто граючи у відкритий футбол.

З огляду на потребу обох команд набирати очки для боротьби за євровесну та їхню схильність до високих тоталів, ця ставка виглядає цілком обґрунтованою.

Марсель — Аталанта

Ставка: Марсель фора 0 з коефіцієнтом 1.8

У поєдинку Марсель – Аталанта пропонуємо ставку на Марсель фора 0 із коефіцієнтом 1.8. Марсель традиційно сильний у домашніх стінах, де атмосфера на Велодромі перетворює команду на справжніх "олімпійців". У єврокубках "південці" — одна з найскладніших команд для перемоги на своєму полі.

Аталанта цього сезону демонструє певну нестабільність, маючи проблеми зі здобуттям перемог, особливо на виїзді. Хоча "богиня" часто грає внічию, що є доказом її міцності, це також вказує на обмежений атакувальний потенціал у ключових матчах.

Зважаючи на перевагу Марселя у домашньому матчі та їхню надійну гру в Європі, фора 0 на господарів здається безпечною та перспективною.

Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд

Ставка: Манчестер Сіті -1 з коефіцієнтом 1.75

Для матчу Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд рекомендуємо ставку на Манчестер Сіті -1 із коефіцієнтом 1.75. Манчестер Сіті є безумовним фаворитом цього протистояння. "Містяни" під керівництвом Гвардіоли відомі своєю непереможною грою вдома, особливо в Лізі чемпіонів, демонструючи високу результативність та контроль м'яча, регулярно долаючи своїх суперників із різницею у два і більше голи.

Боруссія Дортмунд, попри яскравий старт, має проблеми зі стабільністю, особливо проти топових суперників. Хоча їхня атака здатна на спалахи, проти організованої оборони і домінантного півзахисту "блакитних" "джмелям" буде вкрай важко.

З огляду на різницю в класі, форму команд та домашній фактор, перемога Сіті з форою (-1) є дуже ймовірною. Це означає, що "містяни" мають виграти з різницею у два голи, і FAVBET пропонує привабливий коефіцієнт на цей результат.

