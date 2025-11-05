Ліга чемпіонів

Єдиний гол Лукассена приніс кіпрському клубу перемогу над Вільярреалом.

5 листопада на стадіоні Альфамега у Лімасолі відбувся матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому Пафос приймав Вільярреал.

Єдиний гол забив захисник Пафоса Деррік Лукассен на 67-й хвилині після кутового – він точно замкнув передачу в штрафному, обігравши захисників Вільярреала. Пафос активно пресингував суперника, кілька разів створюючи небезпечні моменти. Лукассен згодом міг оформити дубль, однак цього разу пробив головою вище воріт.

Іспанці продовжили шукати щастя біля воріт суперника і декілька разів були близькими до того, щоб зрівняти – бракувало зовсім трохи.

Пафос набрав п’ять очок у групі після чотирьох турів, здобувши першу перемогу, тоді як Вільярреал має лише одне очко і продовжує провальний євросезон.

Пафос - Вільярреал 1:0

Гол: Лукассен, 47

Пафос: Міхаїл — Бруно, Лукассен, Луїс, Сема (Пілеас, 72) — Шуньїч, Гольдар, Пепе (Жажа, 78) — Оршич (Сілва, 78), Драгомір, Кіна (Ланга, 87)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Кардона (Педраса, 64) — Пепе, Парехо (Комесанья, 64), Гує, Молейро (Олувасеї, 56) — Перес (Морено, 64), Мікаутадзе (Соломон, 56)

Попередження: Лукассен — Вейга, Гує