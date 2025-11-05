Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

У четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів Челсі не зумів здобути перемогу на виїзді проти Карабаха — матч у Баку завершився результативною нічиєю 2:2.

Початок гри складався більш ніж вдало для підопічних Енцо Марески. Уже на 16-й хвилині Естеван замкнув точну передачу Андрея Сантоса та відкрив рахунок. Та перевага гостей трималася недовго: на 29-й хвилині Андраде скористався помилкою лондонців і зрівняв рахунок. А ще за десять хвилин Марко Янкович впевнено реалізував пенальті, вивівши Карабах уперед.

У другому таймі Челсі активізувався, і це швидко принесло результат — Алехандро Гарначо, який вийшов на заміну, на 53-й хвилині відновив рівновагу, проте перемогу здобути не вдалося.

Карабах же вкотре приємно здивував у нинішній єврокубковій кампанії: команда Олексія Кащука продовжує набирати важливі очки та боротися за вихід до плейоф.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карабах — Челсі у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Карабах — Челсі 2:2

Голи: Андраде, 29, Янкович, 39 (пен) - Естеван, 16, Гарначо, 53

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Болт, 74) — Бікальйо, Янкович — Боржес (Аддай, 31), Андраде (Байрамов, 61), Зубір (Кащук, 74) — Дуран (Ахундзаде, 61)

Челсі: Санчес — Джеймс, Гато, Адарабіойо, Кукурелья — Лавія (Кайседо, 8), Сантос (Фернандес, 46) — Естеван, Педро (Буонанотте, 71), Гіттенс (Гарначо, 46) — Джордж (Делап, 46)

Попередження: Сілва, Медіна — Сантос, Джеймс, Кайседо