Ліга чемпіонів

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Кайратом.

Міланський Інтер напередодні обіграв казахстанський Кайрат у домашньому матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Кайрат 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "змій" Крістіан Ківу прокоментував виступ власної команди.

"Ми здобули перемогу, яка є дуже важливою сама по собі, навіть якби могли зіграти краще. Я перший винен у наших проблемах сьогодні, і я беру на себе провину за те, що не зміг передати важливість цього матчу, бо, можливо, деякі гравці недооцінили суперників, хоча я не думаю, що це дійсно так і було.

Як гравець, я раніше відчував, наскільки важко грати в подібних, коли ти на полі кожні три дні та потрапляєш у реальність великого матчу, коли суперник здається гіршим лише на папері. Я беру на себе відповідальність.

Нам потрібно було трохи більше, щоб показати гру, яка дозволила б нам бути більш упевненими в перемозі, але я радий, що ми довели справу до кінця. Для мене це буде уроком, щоб ще більше передати команді це бажання бути домінуючим і мати правильний настрій.

Нам не вдалось вийти з глухого кута на початку гри та завершити її належним чином, також і тому, що суперники залишались у грі впродовж усього матчу, а нам було важко створювати гольові моменти. Нам було важко продемонструвати нашу гру та те, що ми підготували.

Усі наші гравці зрілі, розумні та мають належний рівень, тому вони розуміють, що сьогодні пішло не так.

Чи просив мене Лаутаро зіграти сьогодні? Ні, це я випустив його на поле і дав йому 45 хвилин. Я знаю, як важливо, коли у нападника погані думки, витягнути його з цієї пастки, яка є в його власній голові, бо для нас це не виглядає таким чином, тож треба дати йому шанс. Як капітан і лідер, він забив, і ми всі щасливі, бо це той дух, який нам потрібен.

Футбол — це також щастя, це гра, не можна надто хвилюватися та бачити привидів, треба грати з посмішкою та викладатися на повну", — заявив румунський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер поїде до мадридського Атлетіко.