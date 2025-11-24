Ліга чемпіонів

Форвард заявив, що подорослішав і прагне виграти з клубом усі трофеї

Володар "Золотого м’яча" Усман Дембеле поділився своїми планами на сезон та пояснив, чому готовий взяти на себе роль одного з головних лідерів Парі Сен-Жермен.

"На початку сезону я поговорив із тренерським штабом, і вони пояснили мені, що я маю стати лідером і показувати приклад. Не йшлося про те, щоб ховатися; у 28 років потрібно бути зрілим і відповідальним.

Мої цілі на цей рік залишаються колишніми: виграти все з Парі Сен-Жермен. Ми хочемо знову взяти Лігу чемпіонів, і ми мотивовані", — сказав француз.

Після поразки від Баварії у четвертому турі Ліги чемпіонів парижани намагатимуться виправити ситуацію в середу, коли в п’ятому турі прийматимуть лондонський Тоттенгем. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.