Football.ua представляє прев'ю поєдинків п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 26 листопада.

Сьогодні, 26 листопада, проходитиме другий ігровий день в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

Копенгаген — Кайрат

Середа, 26 листопада, 19:45. Паркен, Копенгаген. Пряма трансляція на MEGOGO

Кайрат вирушає до Данії у непростій ситуації — чинний чемпіон Казахстану посідає лише 34-ту позицію в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи всього одне очко після чотирьох турів. Команда відзначилася лише двома голами й пропустила одинадцять: тяжкі поразки від Спортінга та Реала на старті змінилися героїчною нульовою нічиєю з Пафосом та мінімальною поразкою від Інтера.

Попри складні результати, воротар Темірлан Анарбеков став одним із відкриттів турніру — він пропустив лише два голи за показника очікуваних пропущених майже шість, що робить його найкращим голкіпером ЛЧ за кількістю врятованих моментів.

Основні проблеми команди Рафаеля Уразбахтіна — в атакувальній фазі. Кайрат перебуває серед найгірших клубів за створеними очікуваними голами та за xGA, що формує найгіршу різницю xG після чотирьох матчів.

У чемпіонаті ситуація протилежна: алматинці стали чемпіонами Казахстану, програвши лише тричі за сезон.

Майбутній поєдинок — перша очна зустріч цих команд та водночас перший великий єврокубковий матч між клубами Данії та Казахстану. Єдиний досвід Кайрата проти данців — виліт від Есб’єрга у кваліфікації Ліги Європи 11 років тому.

В історії Ліги чемпіонів Кайрат досі не здобував перемог: п’ять нічиїх і п’ять поразок у десяти матчах, причому всі три нічиї завершилися нульовим рахунком.

Копенгаген підходить до поєдинку з великими кадровими втратами: Ліам Вест недоступний через правила заявки, Томас Делані ще відновлюється після пошкодження.

Бірґер Мелінґ, Олівер Гойєр, Маґнус Маттсон і Родріґо Уескас також залишаються в лазареті.

Данський клуб програв три останні матчі в Лізі чемпіонів і пропускає вже чотири зустрічі поспіль, проте вдома команда виглядає набагато впевненіше.

У п'яти останніх іграх команда забила вісім м'ячів, зберігаючи середній показник 1.60 гола за матч, але оборона залишається проблемною – 1.80 пропущених у середньому. Надія в атаці — Юссуфа Мукоко, який здатний вирішити епізод за рахунок індивідуальних дій.

Орієнтовні склади

Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацідіакос, Лопес — Ларсон, Лераґер, Клем, Ачурі — Ельюнуссі, Мукоко

Кайрат: Анарбеков — Мата, Сорокін, Широбоков, Мринський — Арад, Касабулат — Сатпаєв, Жоржиньйо, Громико — Едмілсон

прогноз 1:1

Пафос — Монако

Середа, 26 листопада, 19:45. Alphamega Stadium. Пряма трансляція на MEGOGO

У середу на стадіоні Альфамега Пафос прийматиме Монако – і це не просто черговий матч групового етапу Ліги чемпіонів. Для кіпріотів це можливість знову переписати власну історію, а для монегасків – шанс нарешті зупинити спад, що затягнувся.

Обидві команди після чотирьох турів мають по п’ять очок. Пафос у минулому турі сенсаційно здолав Вільярреал, а Монако мінімально обіграв Буде/Глімт.

Пафосу лише 11 років — і вже такий шлях. Перша перемога в основній частині Ліги чемпіонів, стабільні виступи проти команд зовсім іншого калібру та відчуття, що вони ще не сказали останнього слова.

Підопічні Хуана Карлоса Карседо підійшли до матчу на серії з чотирьох ігор без поразок, а в кожній з них пропускали не більше одного м’яча. Це клуб, який не лякається великих імен і грає в дисциплінований, дорослий футбол.

На кіпріотів чекає ще один шанс увійти в історію: жоден клуб з Кіпру ще не вигравав два матчі Ліги чемпіонів поспіль.

Монако має три поразки в останніх чотирьох матчах, захист, який сиплеться у Лізі 1, і новий тренер Себастьян Поконьолі, який поки не знайшов ключ до стабільності.

Проте в єврокубках команда виглядає інакше. Дві поспіль "сухі" гри в ЛЧ, можливість продовжити серію до трьох вперше з 2014/15 сезону — це вже привід для оптимізму.

До того ж Монако добре почувається у виїзних матчах ЛЧ: команда не програє три поспіль та може вперше у XXI столітті виграти два гостьових поєдинки групи підряд.

Є й інша позитивна новина: Поль Погба нарешті повернувся на поле після дворічної дискваліфікації. Можливо, саме його присутність додасть монегаскам стабільності.

Орієнтовні склади

Пафос: Міхаіл — Феліпе, Лукассен, Луїз, Сема — Шуньїч, Голдар, Пепе — Жажа, Драгомір, Квіна

Монако: Градецькі — Керер, Салісу, Енріке — Мінаміно, Тезе, Закарія, Уаттара — Акліуш, Головін — Балогун

прогноз 1:0

Айнтрахт — Аталанта

Середа, 26 листопада, 22:00. Дойче Банк Парк, Франкфурт. Пряма трансляція на MEGOGO

Ще зовсім недавно здавалось, що сезон у Європі для Франкфурта може зламатися: дві поспіль поразки 1:5 від Атлетіко та Ліверпуля виглядали вироком після феєричного старту проти Галатасарая.

Втім, команда Діно Топмеллера зуміла піднятись. Проти Наполі "орли" вистояли 0:0, переживши 18 ударів від чинних чемпіонів Італії. Це повернуло клуб у топ-24 Ліги чемпіонів — межу, за яку так важливо зачепитися.

Айнтрахт до цього пропускав 23 голи за 8 матчів, тож дві "сухі" гри поспіль стали ковтком свіжого повітря. І хоча після паузи на збірні німці знову втягнулися у гольову перестрілку, вони вийшли з неї переможцями: 4:3 проти Кельна та дубль Джонатана Буркардта знову нагадали, що Франкфурт уміє загризати суперників.

У Бундеслізі команда не програє вже п’ять турів, а забивала двічі або більше — у дев’яти матчах цього сезону. Форма справді солідна.

Аталанта теж має чим пишатися. Виграш над Марселем завдяки пізньому голу Лазара Самарджича залишив бергамців у групі лідерів і дозволив зібрати сім очок у першій половині лігової фази.

У Європі Аталанта давно стала стабільною силою: лише дві поразки в останніх 18 групових матчах. Команда регулярно збирає сухі матчі — за останні два сезони більше "нульових" у ЛЧ мають тільки Інтер, Арсенал і ПСЖ.

Але в Серії А ситуація протилежна. "Нічийна" хвороба, дві перемоги у 12 турах — і ось легендарна епоха Джан П’єро Гасперіні фактично завершена. Івана Юріча відправили у відставку, а команду очолив Раффаеле Палладіно, який минулого сезону довів Фіорентину до півфіналу Ліги конференцій.

Дебютний період у нього непростий: на вихідних команда програла Наполі 1:3 і опинилася на 13-й позиції. Італійці точно думають і про єврокубки, і про недільний матч з колишньою командою тренера — Фіорентиною.

Орієнтовні склади

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Тіате, Браун — Дагуд, Чаїбі — Доан, Гьотце, Кнауфф — Буркардт

Аталанта: Карнезеккі — Джімсіті, Х’єн, Коссуну — Белланова, Де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Лукман — Скамакка

прогноз 1:1

Ліверпуль — ПСВ

Середа, 26 листопада, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Пряма трансляція на MEGOGO

Поразка Ліверпуля 0:3 від Ноттінгем Форест у суботу стала шоком для вболівальників клубу. Здавалося, що після 0:3 від Манчестер Сіті двома тижнями раніше гірше вже бути не може — але команда Арне Слота знайшла спосіб довести протилежне. І зробила це проти суперника, який минулого сезону теж завдав їм болючого удару.

Після 12 турів Прем’єр-ліги Ліверпуль опустився на 12-те місце. Ще страшніше — те, що команда Слота виглядає розбитою у кожній ділянці поля. Повернення Аліссона не врятувало від трьох пропущених у другому матчі поспіль — такого не траплялося з квітня 1965 року.

Оборона з ван Дейком та Конате, який, здається, вже дивиться в бік Реалу через ситуацію з контрактом, виглядає непевною. Лівий фланг із Керкезом провисає, а на правому — після від’їзду Трента Александера-Арнольда до Реала — дірка, яку латав навіть Домінік Собослаї.

Попереду ситуація не краща. Мохамед Салах — лише тінь футболіста, який фінішував четвертим у голосуванні за Золотий м’яч 2025 року. Новачок Александер Ісак поки що шкодить більше, ніж допомагає — Слот ніяк не знаходить формулу гри з Уго Екітіке. А Флоріану Вірцу досі важко адаптуватися до англійського футболу.

Якщо не станеться дива — Ліверпуль боротиметься не за титул, а за право грати у Лізі чемпіонів наступного сезону. Іронічно, але саме у цьому турнірі команда демонструє куди кращі результати: три перемоги у чотирьох матчах дозволили зайняти восьме місце — останнє, що гарантує прямий вихід у 1/8 фіналу.

Історія протистоянь із ПСВ виглядає приємно для мерсисайдців: п’ять перемог у семи матчах, зокрема три на Енфілді.

Команда Петера Боса перебуває в чудовій формі — 11 поєдинків без поразок у всіх турнірах. У єврокубках старт вийшов нестабільним (1 перемога, 2 нічиї, 1 поразка), проте дев’ять забитих і сім пропущених голів добре показують характер нинішнього ПСВ — атакувальний, ризикований, безкомпромісний.

Після несподіваного програшу Юніону у першому турі нідерландці двічі взяли нічию в гостях — проти Баєра та Олімпіакоса, а між цим розтрощили Наполі 6:2. Вони йдуть на 18-му місці, але щільність турнірної таблиці настільки шалена, що будь-яка осічка може відкинути червоно-білих за межі топ-24.

І все ж головне — у ПСВ майже немає комплексу перед нинішнім Ліверпулем. Уболівальники, звісно, пам’ятають неприємну статистику: лише одна перемога в останніх 14 матчах проти англійських команд. Але команда Боса добре бачить, у якому стані суперник. І знає: такого вразливого Ліверпуля Енфілд не бачив роками.

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке, Гакпо.

ПСВ: Ковар — Дест, Гасіоровскі, Схаутен, Салах-Еддін — Джуніор, Веерман — Мен, Саїбарі, Перишич — Тіл.

прогноз 1:0

Олімпіакос — Реал

Середа, 26 листопада, 22:00. Стадіон Георгіос Караїскакіс, Пірей. Пряма трансляція на MEGOGO

26 листопада 2025 року в Афінах на стадіоні Олімпіакоса відбудеться матч п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та мадридським Реалом. Гості зі столиці Іспанії налаштовані продовжити переможну серію і забрати чергові три очки.

Олімпіакос у поточному сезоні в єврокубках демонструє поки що скромні результати.

Старт Ліги чемпіонів для Олімпіакоса був непростим: нульова нічия з дебютантом Пафосом вдома, поразки на виїзді 0:2 від Арсенала та 1:6 від Барселони, а також лише одне очко в матчі з ПСВ (1:1). Команда поки не знайшла стабільності на європейській арені, що створює серйозні виклики перед зустріччю з іспанським грандом.

2025 рік виявився непростим для мадридців: поразки у внутрішньому суперництві з Барселоною та не зовсім вдалий старт у клубному чемпіонаті світу під керівництвом Хабі Алонсо. Проте у Примері команда знову знайшла свій ритм і навіть здобула перемогу в Ель Класико.

У Лізі чемпіонів Реал розпочав із перемоги 2:1 над Марселем, потім розгромив Кайрат 5:0 на виїзді, здобув мінімальну перемогу 1:0 над Ювентусом, але поступився Ліверпулю 0:1. Незважаючи на поразку в Англії, команда Алонсо прагне повернутися на переможну хвилю.

Орієнтовні склади

Олімпіакос: Цолакис – Ортега, Пирола, Рецос, Родиней – Музакитис, Дани Гарсия, Поденсе, Шикиньо, Желсон Мартінш – Ель-Каабі

Реал Мадрид: Лунін – Альваро Каррерас, Асенсіо, Милітао, Вальверде – Вінісіус Жуніор, Чуамені, Беллінгем, Гюлер, Камавінга – Мбаппе

прогноз 0:4

Спортінг — Брюгге

Середа, 26 листопада, 22:00. Ештадіу Жозе Алвеладе, Лісабон. Пряма трансляція на MEGOGO

Після болючої поразки від Наполі в першому виїзному матчі Ліги чемпіонів Спортінг гідно відповів у Турині — нічия 1:1 із Ювентусом стала важливим результатом, а воротар Руй Сілва провів один із найкращих поєдинків у сезоні.

Команда Руя Боржеша посідає 13-те місце в таблиці ЛЧ, маючи сім очок після чотирьох турів, але головна її зброя — домашня фортеця. Лісабонці вже розгромили Кайрат Алмати 4:1 і вирвали перемогу 2:1 над Марселем. Спортінг може вперше виграти три стартові домашні матчі в основному раунді ЛЧ.

Форма команди лише підтверджує амбіції: шість перемог у семи останніх зустрічах на Алваладе (одна нічия), дев’ять поєдинків без поразок у всіх турнірах і впевнена перемога 3:0 над Марінєнсі у Кубку Португалії.

Брюгге підходить до матчу після мінімальної перемоги 1:0 над Шарлеруа, але головною подією минулого тижня був драматичний трилер із Барселоною — 3:3, де бельгійці тричі виходили вперед, але так і не втримали перемогу.

Старт у Європі видався суперечливим: після ефектної перемоги 4:1 над Монако команда Ніккі Хайєна програла Аталанті (1:2) і Байєру (0:4), а нічия з Барселоною залишила Брюгге на 22-му місці у таблиці — на межі виходу до плей-оф.

Гостьові результати в Лізі чемпіонів також не додають оптимізму: цього сезону — дві поразки, а загалом проти клубів Португалії — п’ять поразок у семи виїзних матчах. Однак прихильники можуть знайти надію у серії з чергування перемог і поразок у виїзних матчах (три виграші та чотири невдачі у семи останніх зустрічах). Якщо вірити прикметам — після поразки від Андерлехта має бути перемога.

Орієнтовні склади

Спортінг: Сілва — Араухо, Інасіу, Діоманде, Ваяннідіс — Сімойнш, Х’юльманд; Катамо, Трінкау, Куенда — Суарес

Брюгге: Яккерс — Сейс, Мехеле, Ордоньєс, Сікве — Оньєдіка, Станкович — Дьяхон, Ванаакен, Форбс — Трезолді

