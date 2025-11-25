Ліга чемпіонів

Треба грати уважніше на останніх хвилинах!

Захисник дортмундської Боруссії Емре Джан назвав ключову проблему "шмелів" у сезоні-2025/26.

"Ми багато пропускаємо в кінцівках. Треба грати уважніше на останніх хвилинах. Ми всі хочемо перемагати, у цьому немає сумнівів", — цитує слова Джана пресслужба УЄФА.

У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Боруссія зіграє вдома проти Вільярреала сьогодні о 22:00.

Після 11 турів Бундесліги "шмелі" посідають четверте місце з 22 очками. У активі команди 10 пропущених м’ячів. У Лізі чемпіонів у Боруссії 7 очок та 14 місце.