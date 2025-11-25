Ліга чемпіонів

Тренер ПСЖ налаштований на домінування в матчі з Тоттенгемом.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від гри 5-го туру Ліги чемпіонів проти Тоттенгема, яка відбудеться в середу на Парк де Пренс.

"Тренуватися легше, не треба багато говорити — всі відчувають, що це інші матчі й інше змагання. Це наш турнір, ми чинні переможці й хочемо продовжувати в тому ж дусі", — сказав Енріке.

Він відзначив силу суперника: "Тоттенгем дуже добре розпочав сезон, досі не програвав у Лізі чемпіонів. Більшість їхніх гравців виступає за збірні. Це сильна команда, матч буде не таким, як у Суперкубку Європи. Ми хочемо домінувати — буде складно, але ми граємо на Парк де Пренс".

Матч ПСЖ — Тоттенгем пройде 26 листопада о 22:00.