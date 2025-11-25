Ліга чемпіонів

Тренер Ньюкасла поділився кадровими новинами.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау провів пресконференцію напередодні поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти французького Марселя. Матч відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 22:00.

Гау підтвердив, що півзахисник Ентоні Гордон та захисник Еміль Крафт вирушили з командою на гру, але оборонець Кіран Тріпп'єр досі відновлюється після травми.

Наставник "сорок" також зазначив, що йому доведеться проконсультуватися з медичним штабом, аби вирішити, чи варто випускати в стартовому складі Тіно Лівраменто та Льюїса Голла, оскільки минула гра проти Манчестер Сіті відбулася лише три дні тому.

"Вони дуже важливі для нас, і їхня фізична форма має вирішальне значення. Особливо враховуючи травму Кірана — ми не до кінця впевнені щодо термінів його повернення, а це залишає нас без варіантів на позиції крайнього захисника", — цитує слова тренера BBC.

Гау підкреслив необхідність ротації гравців у порівнянні з попереднім матчем: "У нас є глибина складу. Якщо одні й ті ж футболісти гратимуть у кожному матчі, це не допоможе нам досягти нашої мети".

Наразі Ньюкасл посідає шосте місце у своїй групі, маючи 9 очок. Марсель йде на 25-й позиції з 3 очками.