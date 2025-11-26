Ліга чемпіонів

Наставник "фармацептів" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Головний тренер леверкузенського Баєра Каспер Юльманн прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів над Манчестер Сіті (2:0).

"Я дуже, дуже щасливий і пишаюся всіма гравцями. Ми зіграли саме так, як хотіли. Ми грали з великою мужністю та спокоєм, коли це було необхідно. Звичайно, нам також було необхідно трохи удачі. Але в кінцевому рахунку, я думаю, ми зіграли дуже добре.

Марк Флеккен прогресує з того часу, як я прийшов сюди. Я бачив, як він прогресує від гри до гри, від тренування до тренування. Він намагається вчитися. Його здатність грати ногами не очевидна. Він дуже, дуже впевнено почувається з м'ячем. Але, звісно, ​​сьогодні він мав і сейви, які відіграли важливу роль. Марк зіграв фантастично, і я дуже радий за нього, тому що він дуже старанно працює щодня", — наводить слова Юльманна прес-служба УЄФА.

