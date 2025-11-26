Ліга чемпіонів

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Баєром.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти леверкузенського Баєра (0:2).

"Що ж, це була не та гра, на яку ми розраховували, і, можливо, мені доведеться взяти на себе всю відповідальність.

Тим не менш, я вважаю, що гравці, які вийшли у стартовому складі, є винятковими, але ми втратили те, що було нам необхідно на найвищому рівні. Це був неймовірний шанс і тепер нам потрібно боротися в наступних іграх.

Гравці Баєра були якісні, але ми теж діяли добре. У нас були моменти, і я сказав би, що у нас їх було більше, ніж у них, але це були напівмоменти", — наводить слова Гвардіоли прес-служба УЄФА.

