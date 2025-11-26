Ліга чемпіонів

Нападник Ліверпуля зізнався, що відчуватиме особливі емоції, граючи проти свого рідного клубу.

Коді Гакпо зізнався, що майбутній поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ матиме для нього особливе значення. Форвард є вихованцем нідерландського клубу, де він провів значну частину своєї кар'єри.

"Звісно, для мене це особливий випадок. Я виріс і провів багато часу в ПСВ", — наводить слова футболіста пресслужба УЄФА.

Щодо недавніх результатів Ліверпуля, Гакпо сприймає їх філософськи, зазначаючи, що у команди бувають як вдалі, так і не дуже успішні періоди.

Матч між Ліверпулем та ПСВ відбудеться сьогодні, 26 листопада, на стадіоні Енфілд. Початок зустрічі о 22:00.