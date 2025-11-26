Нападник Ліверпуля зізнався, що відчуватиме особливі емоції, граючи проти свого рідного клубу.
Коді Гакпо, Getty Images
26 листопада 2025, 12:20
Коді Гакпо зізнався, що майбутній поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ матиме для нього особливе значення. Форвард є вихованцем нідерландського клубу, де він провів значну частину своєї кар'єри.
"Звісно, для мене це особливий випадок. Я виріс і провів багато часу в ПСВ", — наводить слова футболіста пресслужба УЄФА.
Щодо недавніх результатів Ліверпуля, Гакпо сприймає їх філософськи, зазначаючи, що у команди бувають як вдалі, так і не дуже успішні періоди.
Матч між Ліверпулем та ПСВ відбудеться сьогодні, 26 листопада, на стадіоні Енфілд. Початок зустрічі о 22:00.