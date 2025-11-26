Ліга чемпіонів

Головний тренер "монегасків" поділився очікуваннями від важливого матчу проти кіпрського Пафоса.

Головний тренер Монако Себастьєн Поконьйолі поділився своїми очікуваннями від поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса. Після чотирьох зіграних матчів обидві команди є сусідами у турнірній таблиці, займаючи 24-й та 25-й рядки відповідно.

"Після досить непростого старту ми нарешті опинилися в позиції, де можемо видати серію хороших результатів у Лізі чемпіонів, чого нам поки що не вдається досягти у Лізі 1. Цей матч — чудова нагода зробити крок до однієї з наших цілей: пройти загальний етап і вийти у плей-оф турніру", — розповів фахівець в інтерв'ю пресслужбі УЄФА.

Зустріч відбудеться на домашній арені кіпріотів. Початок матчу о 19:45.

Наразі в активі кожної з команд є лише по одній перемозі: Пафос мінімально обіграв іспанський Вільярреал з рахунком 1:0, а "монегаски" були сильнішими за норвезький Буде/Глімт із таким же результатом.