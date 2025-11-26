Головний тренер "монегасків" поділився очікуваннями від важливого матчу проти кіпрського Пафоса.
Себастьєн Поконьйолі, Getty Images
26 листопада 2025, 13:22
Головний тренер Монако Себастьєн Поконьйолі поділився своїми очікуваннями від поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса. Після чотирьох зіграних матчів обидві команди є сусідами у турнірній таблиці, займаючи 24-й та 25-й рядки відповідно.
"Після досить непростого старту ми нарешті опинилися в позиції, де можемо видати серію хороших результатів у Лізі чемпіонів, чого нам поки що не вдається досягти у Лізі 1. Цей матч — чудова нагода зробити крок до однієї з наших цілей: пройти загальний етап і вийти у плей-оф турніру", — розповів фахівець в інтерв'ю пресслужбі УЄФА.
Зустріч відбудеться на домашній арені кіпріотів. Початок матчу о 19:45.
Наразі в активі кожної з команд є лише по одній перемозі: Пафос мінімально обіграв іспанський Вільярреал з рахунком 1:0, а "монегаски" були сильнішими за норвезький Буде/Глімт із таким же результатом.