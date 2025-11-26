Ліга чемпіонів

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Олімпіакосом.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Олімпіакосу.

"Нам потрібен хороший матч, і після останніх ігор нам потрібно знову відчути смак перемоги. Для цього ми повинні грати добре, зосереджено та розуміти, що це важливий матч для проходу далі. Незважаючи на те, що маємо дев'ять очок, ми хочемо додати. Після матчу з Ліверпулем та двох наступних ігор чемпіонату ми хочемо іншого результату.

Я стежу за Олімпіакосом не лише тому, що ми знали, що граємо з ними в Лізі чемпіонів, а й тому, що відчуваю величезну особисту повагу до Менділібара та Дарка Ковачевича. Я знаю, чого вони досягли в Лізі конференцій минулого року. Менділібар – чудовий тренер, який пропагує дуже інтенсивний стиль гри. Він досяг цього в Олімпіакосі і отримує таке ж визнання, як і в Ейбарі та інших клубах.

Реал Мадрид жодного разу не перемагав у Греції? Ми говорили про це. Сподіваюся, ми переможемо. Все колись трапляється вперше", — наводить слова Алонсо прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Олімпіакос — Реал відбудеться сьогодні, 26 листопада, о 22:00 за Києвом.