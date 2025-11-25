Іспанія

Угода з Комо дозволяє зберегти гравця до кінця сезону, сума викупу — 9 млн євро.

Півзахисник італійського Комо Ніко Пас повернеться до мадридського Реала. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо, зазначивши, що аргентинець стане першим підписанням "вершкових" у 2026 році.

За умовами угоди, Пас залишиться в Комо до кінця поточного сезону, а Реал отримає його лише у червні. Сума викупу, прописана у контракті, становить 9 мільйонів євро.

Пас — випускник академії Реала. З 2022 до 2024 року він виступав за резервну команду мадридців і провів 8 матчів за основний склад. З минулого сезону хавбек грає за Комо. У цьому сезоні аргентинець у 13 матчах за Комо забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Восени 2024 року Ніко дебютував у складі збірної Аргентини, відзначившись асистом у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Болівії (6:0). Загалом уже провів шість ігор за національну збірну.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо: основний голкіпер Реала Тібо Куртуа пропустить матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса.