Ліга чемпіонів

Воротар "синіх" зробив гучну заяву після розгромної перемоги над каталонцями (3:0).

Голкіпер Челсі Роберт Санчес високо оцінює шанси своєї команди на успіх у Лізі чемпіонів. У вівторок лондонці здобули переконливу перемогу над Барселоною у домашньому поєдинку п'ятого туру групового етапу з рахунком 3:0.

Після закінчення зустрічі журналісти запитали Санчеса, чи вважає він "синьо-гранатових" головними фаворитами турніру.

"Барселона" — фаворит? Ні. Фаворити — ми, Челсі, — наводить видання The Touchline висловлювання воротаря "синіх" із післяматчевого інтерв'ю.

Крім того, після матчу активно обговорювали виступ захисника "синіх" Марка Кукурельї, який повністю нейтралізував юного таланта Ламіна Ямаля.

"Кукурелья тримав Ямаля в кишені. Усі виглядають здорово, поки не приїдуть до команди з АПЛ", — сказав Санчес.

Наразі команда Енцо Марески займає п'яте місце у турнірній таблиці, маючи десять набраних очок. Каталонці, у свою чергу, розташовуються на 15-й сходинці із сімома балами.