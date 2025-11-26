Ліга чемпіонів

Український захисник розпочне гру на заміні, наставник ПСЖ Луїс Енріке визначив стартовий склад на поєдинок Ліги чемпіонів.

У середу, 26 листопада, відбудеться матч п’ятого туру Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться французький ПСЖ та англійський Тоттенгем.

Гра пройде на паризькому стадіоні Parc des Princes і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння призначено німця Фелікса Цваєра.

Наставники команд, Луїс Енріке та Томас Франк, визначилися зі стартовими складами. Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний розпочне матч на лаві запасних.

ПСЖ набрав 9 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, тоді як Тоттенгем має 8 балів і йде 12-м.

ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола, Нджанту, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Джеймс, Бералдо, Забарний, Рамуш, Дембеле, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Мбає.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Грей, ван де Вен, Ромеро, Спенс — , Бентанкур, Бергвалль, Сарр — Рішарлісон, Коло Муані.

Запасні: Кінські-молодший, Остін, Дансо, Палінья, Сімонс, Удогі, Кудус, Одобер, Девіс, Скарлетт, Томпсон, Вільямс-Барнетт.



Гра ПСЖ — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.