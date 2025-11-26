Ліга чемпіонів

13-річний півзахисник Арсеналу U-19 дебютував у матчі проти Баварії.

Півзахисник Арсеналу U-19 Луїс Муньос став наймолодшим гравцем в історії Юнацької ліги УЄФА.

У поєдинку проти Баварії U-19 (4:2) хавбек вийшов на заміну на 85-й хвилині гри, дебютувавши на турнірі у віці 13 років і 343 днів.

Arsenal’s Luis Muñoz is the youngest player ever to play in the UEFA Youth League after subbing on against Bayern.



13 years and 343 days 💫 pic.twitter.com/tlq8QkxPVc — B/R Football (@brfootball) November 26, 2025

Зазначимо, що попередній рекорд належав Ліаму Пайасу, який у складі Лінкольна з Гібралтару дебютував у турнірі у віці 14 років та 91 день.

Нагадаємо, раніше ще один гравець Арсеналу Доуман став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, дебютувавши у цьому турнірі у віці 15 років та 308 днів.

Арсенал U-19 йде на 30-му місці у таблиці Юнацької ліги УЄФА, набравши 3 очки. У наступному поєдинку Каноніри зустрінуться із Брюгге 10 грудня.