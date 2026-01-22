Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Каталонська Барселона у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла празьку Славію на полі суперників (4:2).

Команда Ганса Дітера Фліка знову мала проблеми із суперниками, які активно контратакували, і пропустила двічі вже до перерви.

Однак і забивала у відповідь Барселона також справно, тож не тільки не програла перший тайм, а й оформила перемогу в заключні пів години.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Славія Прага — Барселона у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Славія Прага — Барселона 2:4

Голи: Кушей, 10, Левандовські, 44 (аг) — Лопес, 34, 42, Ольмо, 64, Левандовські, 71

Славія Прага: Станек — Голеш (Влчек, 46), Зіма, Халоупек — Мозес (Доудера, 46), Оскар, Провод, Саділек, Саньянг (Чам, 72) — Хори (Шранц, 65), Кушей (Хитіл, 79)

Барселона: Гарсія — Кунде, Гарсія, Мартін, Бальде (Араухо, 78) — де Йонг, Педрі (Ольмо, 61) — Бардагжі (Рашфорд, 61), Лопес (Берналь, 78), Діас — Левандовські

Попередження: де Йонг.