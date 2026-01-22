Ліга чемпіонів

Півзахисник Ліверпуля розповів про підготовку до стандарту в грі з Марселем.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї прокоментував забитий м’яч зі штрафного у поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти Марселя, в якому англійська команда перемогла з рахунком 3:0.

У цьому епізоді угорський футболіст пробив низом під стінкою, яка пішла в стрибок, залишивши вільний простір перед воротами.

"Я виконав домашнє завдання. Мені сказали, що якщо ніхто не ляже під стінку, у мене буде шанс пробити під нею. Ніхто не ліг, я спробував так пробити, і це спрацювало", — зазначив Собослаї.

