Ліга чемпіонів

Головний тренер португальського клубу наголосив на важливості реалізації моментів, а не лише хорошої гри.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився думками після поразки від Ювентусу (0:2) у матчі 7-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, висловивши невдоволення виступом команди, попри домінування на полі.

"Навіть якщо Бенфіці практично неможливо продовжити виступ у Лізі чемпіонів, "практично" – не означає "неможливо". Але навіть якби це було справді неможливо, наш менталітет полягає в тому, що незалежно від цілей ти маєш віддати все, що в тебе є. Ти маєш грати з відповідальністю бути Бенфікою і викладатися на максимум", – заявив Моурінью на післяматчевій прес-конференції.

Тренер підкреслив, що команда створювала моменти, але не змогла їх реалізувати. "Тому не так уже й багато змінює те, чи це практично можливо, чи ні. Ми знаємо, що попереду у нас Реал, знаємо, що ми зараз – Бенфіка з обмеженнями, але ми йдемо до кінця. Нам просто потрібно забивати. Граючи так, як ми грали, створюючи моменти, як ми створювали, домінуючи, як ми домінували, маючи ту сміливість, яку ми мали… Ми повинні забивати й перемагати. Коли ти не забиваєш, ти відчиняєш двері для того, щоб пропустити, особливо коли граєш проти команд із гравцями такого рівня", – додав він.

Моурінью також зауважив, що команда демонструє якісну гру, але без забитих голів перемоги не здобути. "Я бачив багато справді красивих речей. Ми доходили до другої фази атаки з великою якістю, але в останніх 20 метрах дуже важко забивати голи. Це хороший матч Бенфіки, я не маю жодних сумнівів, щоб сказати це навіть після поразки, але щоб вигравати, потрібно забивати. Недостатньо просто добре грати – потрібно доходити й забивати", – підкреслив тренер.

Українські гравці Бенфіки, Анатолій Трубін і Георгій Судаков, вийшли в основі: Трубін відіграв увесь матч, а Судакова замінили на 69-й хвилині.