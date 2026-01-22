Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.
Челсі — Пафос, Getty Images
22 січня 2026, 10:42
Лондонський Челсі у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв кіпрський Пафос на власному полі (1:0).
Дебют Ліама Россеньйора в єврокубках на чолі "синіх" виявився напрочуд напруженим, адже навіть із тотальною перевагою над суперниками лондонці тривалий час не могли розкрити чужий захист.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Пафос у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Челсі — Пафос 1:0
Гол: Кайседо, 78
Челсі: Йоргенсен (Санчес, 46) — Гюсто, Фофана, Бадьяшиль, Гато (Кукурелья, 70) — Джеймс (Естеван, 46), Кайседо — Нету, Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 70) — Делап (Педро, 70)
Пафос: Гортер — Сема (Ланга, 83), Лукассен, Пілеас — Бруно, Пепе, Шуньїч, Жажа (Кіна, 65) — Оршич (Бассуаміна, 83), Драгомір (Гловер, 89) — Сілва (Дімата, 65)
Попередження: Гіттенс, Фернандес — Оршич, Сема, Шуньїч