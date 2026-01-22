Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Англійський Ньюкасл у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв нідерландський ПСВ на власному полі (3:0).

Команда Едді Гау зразково провела початок зустрічі та здобула вагому перевагу за рахунком на табло.

Після цього "сороки" зосередились на стримуванні суперників, але при цьому все одно провели більш яскравий за "фермерів" другий тайм.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — ПСВ у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ньюкасл Юнайтед — ПСВ 3:0

Голи: Вісса, 8, Гордон, 30, Барнс, 65

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Віллок, 87), Тіав, Ботман, Голл — Гімараес (Майлі, 45), Тоналі, Жоелінтон (Ремзі, 72) — Барнс, Вісса (Вольтемаде, 72), Гордон (Еланга, 72)

ПСВ: Коварж — Сідія, Схаутен, Гасеровські, Салах-Еддін (Обіспо, 45) — Ваннер, Жуніор, Верман — Ман (Дріуш, 63), Тіл (Фламінго, 73), Перішич (Байрактаревич, 63)

Попередження: Тріпп'єр, Тоналі — Сідія, Гасеровські, Верман, Обіспо