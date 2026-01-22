Ліга чемпіонів

Тренер відзначив складність турніру та ефективну гру команди у другому таймі.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував переможний матч своєї команди проти Юніона, який завершився з рахунком 2:0 у рамках групового раунду Ліги чемпіонів.

"Це Ліга чемпіонів. У цьому турнірі не завжди буває легко", – зазначив він.

Компані пояснив, що перша половина зустрічі пройшла для команди складніше, ніж очікувалося. "Я не можу сказати, що суперник був кращим у першому таймі. У нас були можливості для голів, але бракувало темпу. Попри вилучення, у другому таймі ми зіграли дуже добре. Команда правильно відреагувала на ситуацію. У першій половині ми зіграли не так сильно, але після перерви виступили добре", – підкреслив тренер.

Він також відзначив, що в Лізі чемпіонів важливо зберігати концентрацію протягом усієї гри. "Суперники намагаються віддати максимум у першому таймі. Це стосується не лише Баварії. Я грав за інші клуби, де наша команда була домінуючою, і часто гра розкривається лише у другій половині. Результат матчу не завжди визначається в першому таймі", – пояснив Компані.

