Англія

Футболіст перейшов у Вотфорд.

Італійський опорний півзахисник Едоардо Бове офіційно знайшов новий клуб у Англії. 23-річний футболіст підписав довгостроковий контракт з Вотфордом, який розрахований на п’ять з половиною років. Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Бове залишався без команди лише нетривалий час. Кілька днів тому він достроково припинив дію контракту з Ромою, права на якого належали столичному клубу, після чого одразу отримав пропозицію з Чемпіоншипу.

Кар’єра півзахисника зазнала серйозного випробування в грудні 2024 року. Під час матчу Фіорентини проти Інтера, де Бове виступав на правах оренди, він знепритомнів просто на полі. Згодом лікарі діагностували проблеми з серцем, через що футболіст переніс операцію з імплантації підшкірного дефібрилятора.

Згідно з медичними та регламентними нормами, наявність такого пристрою унеможливлює подальші виступи в чемпіонаті Італії, що й змусило гравця шукати продовження кар’єри за кордоном. Англія стала для Бове новим етапом, де він зможе повернутися до професійного футболу.