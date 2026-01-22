Ліга чемпіонів

Команда Ганса-Дітера Фліка наблизилася до потрапляння до топ-8, а Славія втратила шанси на плей-оф.

Барселона у матчі сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях здобула вольову перемогу над чеською Славією з Праги з рахунком 4:2.

Чеська команда вийшла вперед на десятій хвилині зусиллями Васила Кушея, але потім у середині тайму Фермін Лопес зрівняв цифри на табло, а на 42 хвилині він оформив дубль. Тим не менш, на перерву команди пішли за рівності на табло — Роберт Левандовські зрізав м'яч у свої ворота після кутового суперника.

У середині другого тайму Дані Ольмо відзначився гарним голом з-за меж штрафного майданчика, вийшовши на заміну кількома хвилинами раніше. Потім на 71 хвилині Левандовські реабілітувався, поставивши остаточну крапку у матчі.

Славія Прага — Барселона 2:4

Голи: Кушей, 10, Левандовські, 44 (аг) - Лопес, 34, 42, Ольмо, 64, Левандовські, 71

Славія Прага: Станек — Голеш (Влчек, 46), Зіма, Халоупек — Мозес (Доудера, 46), Оскар, Провод, Саділек, Саньянг (Чам, 72) — Хори (Шранц, 65), Кушей (Хитіл, 79)

Барселона: Гарсія — Кунде, Гарсія, Мартін, Бальде (Араухо, 78) — де Йонг, Педрі (Ольмо, 61) — Бардагжі (Рашфорд, 61), Лопес (Берналь, 78), Діас — Левандовські

Попередження: де Йонг.