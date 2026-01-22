Ліга чемпіонів

Єдиний гол Мойсеса Кайседо приніс лондонцям мінімальну перемогу над дебютантом турніру.

Челсі здобув непросту домашню перемогу над Пафосом у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок на Стемфорд Брідж завершився з рахунком 1:0, а долю зустрічі вирішив стандарт у другому таймі.

Лондонці довго не могли зламати організовану оборону кіпрського клубу. Уже на 17-й хвилині Енцо Фернандес відправив м’яч у сітку після подачі, однак арбітр скасував взяття воріт через фол у атаці проти Дерріка Лукассена.

Невдовзі Пафос відповів небезпечним контрвипадом — Жажа влучив у стійку після рикошету від руки Ріса Джеймса в штрафному майданчику, що викликало бурхливі протести гостей.

До перерви Челсі мав ще одну чудову нагоду відкрити рахунок, але Йоррел Гато з близької відстані не зумів переграти натхненного воротаря Пафоса Джея Гортера.

На початку другого тайму гру пожвавила поява юного Естевана, який одразу ж змусив трибуни аплодувати ефектним ударом з льоту.

Переможний гол господарі забили лише на 78-й хвилині. Після кутового у виконанні Педру Нету м’яч рикошетом від Нані Дімати опинився перед Мойсесом Кайседо, який найшвидше зреагував і головою з близької відстані переправив його у ворота.

Завдяки цій перемозі Челсі зберіг шанси на потрапляння до топ-8 основного раунду. Втім, для прямого виходу до 1/8 фіналу команді, ймовірно, доведеться перемагати Наполі на виїзді в заключному турі.

Челсі - Пафос 1:0

Гол: Кайседо, 78

Челсі: Йоргенсен (Санчес, 46) — Гюсто, Фофана, Бадьяшиль, Гато (Кукурелья, 70) — Джеймс (Естеван, 46), Кайседо — Нету, Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 70) — Делап (Педро, 70)

Пафос: Гортер — Сема (Ланга, 83), Лукассен, Пілеас — Бруно, Пепе, Шуньїч, Жажа (Кіна, 65) — Оршич (Бассуаміна, 83), Драгомір (Гловер, 89) — Сілва (Дімата, 65)

Попередження: Гіттенс, Фернандес — Оршич, Сема, Шуньїч