Ліга чемпіонів

Баски забили тричі після перерви й вирвали важливу перемогу в матчі 7-го туру основного раунду.

У матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів Аталанта на власному полі несподівано поступилася Атлетіку Більбао з рахунком 2:3. Команда з Бергамо впевнено контролювала гру в першому таймі, однак після перерви дозволила супернику здійснити яскравий камбек.

Господарі відкрили рахунок уже на 16-й хвилині — після подачі Ніколи Залевські головою відзначився Джанлука Скамакка. Аталанта домінувала до перерви, створила кілька гольових моментів і могла збільшувати перевагу, однак Атлетік зберіг мінімальне відставання.

Після перерви баски кардинально змінили хід поєдинку. На 58-й хвилині Горка Гурусета зрівняв рахунок, скориставшись передачею Роберта Наварро. Ще за 12 хвилин Наварро асистував Ніко Серрано, який вивів гостей уперед, а на 74-й хвилині сам Наварро завершив швидку контратаку й зробив рахунок 3:1.

Аталанта зуміла повернути інтригу наприкінці зустрічі — на 88-й хвилині Нікола Крстович замкнув простріл Адемоли Лукмана. У компенсований час бергамаски намагалися врятувати нічию, однак Атлетік втримав переможний результат і здобув надважливі три очки.

Аталанта — Атлетік Більбао 2:3

Голи: Скамакка, 16, Крстович, 88 - Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац (Аханор, 76) — Дзаппакоста (Самарджич, 76), де Рон, Едерсон, Бернасконі (Сулемана, 82) — Де Кетеларе, Залевські (Лукман, 66) — Скамакка (Крстович, 66)

Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Бойро (Сансет, 46) — Хаурегісар (Руїс де Галаррета, 59), Рего (Весга, 59) — Горосабель (Аресо, 81), Гомес (Серрано, 68), Наварро — Гурусета

Попередження: Вівіан, Хаурегісар