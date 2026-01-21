Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Галатасарай розійшовся миром з Атлетіко Мадрид у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок уже на 4-й хвилині — після подачі Руджері головою відзначився Джуліано Сімеоне. Господарі швидко вирівняли гру та на 20-й хвилині зрівняли рахунок: Маркос Льоренте зрізав м’яч у власні ворота.

Після перерви команди вели рівну боротьбу з моментами біля обох воріт. Найближчим до перемоги був Галатасарай, але Ян Облак кілька разів урятував Атлетіко, зокрема в компенсований час.

Нічия залишила обом клубам шанси на вихід до 1/8 фіналу — все вирішиться в останньому турі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Атлетіко Мадрид у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Галатасарай — Атлетіко Мадрид 1:1

Голи: Льоренте (аг), 20 - Сімеоне, 4

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі, Елмали — Торрейра (Гюндоган, 88), Леміна — Сане, Акгюн (Сара, 65), Їлмаз (Якобс, 80) — Осімген

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке (Ле Норман, 56), Барріос (Кардосо, 56), Альмада (Баена, 46) — Серлот (Грізманн, 61), Альварес (Гонсалес, 73)

Попередження: Осімген, Шоллої, Леміна — Пубіль, Альмада, Барріос, Сімеоне