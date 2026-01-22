УЄФА визначило чотири претенденти.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
22 січня 2026, 09:22
Союз європейських футбольних асоціацій повідомив імена футболістів, які претендують на індивідуальну нагороду найкращому гравцеві тижня в Лізі чемпіонів.
До числа кандидатів увійшов нападник Спортінга Луїс Суарес Чарріс. У матчі проти ПСЖ він відзначився двома забитими м’ячами та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.
Серед номінантів також значиться вінгер Атлетика Роберт Наварро. У поєдинку з Аталантою футболіст забив гол і віддав дві результативні передачі, що принесло його клубу перемогу 3:2.
Ще одним претендентом став вінгер Реала Вінісіус Жуніор. У матчі проти Монако бразилець записав на свій рахунок один м’яч і два асисти, а мадридська команда перемогла з рахунком 6:1.
Окрім цього, на нагороду номінований півзахисник Барселони Фермін Лопес, який оформив дубль у зустрічі зі Славією (4:2).
Переможця визначать за підсумками офіційного голосування УЄФА.