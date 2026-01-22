Ліга чемпіонів

УЄФА визначило чотири претенденти.

Союз європейських футбольних асоціацій повідомив імена футболістів, які претендують на індивідуальну нагороду найкращому гравцеві тижня в Лізі чемпіонів.

До числа кандидатів увійшов нападник Спортінга Луїс Суарес Чарріс. У матчі проти ПСЖ він відзначився двома забитими м’ячами та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Серед номінантів також значиться вінгер Атлетика Роберт Наварро. У поєдинку з Аталантою футболіст забив гол і віддав дві результативні передачі, що принесло його клубу перемогу 3:2.

Ще одним претендентом став вінгер Реала Вінісіус Жуніор. У матчі проти Монако бразилець записав на свій рахунок один м’яч і два асисти, а мадридська команда перемогла з рахунком 6:1.

Окрім цього, на нагороду номінований півзахисник Барселони Фермін Лопес, який оформив дубль у зустрічі зі Славією (4:2).

Переможця визначать за підсумками офіційного голосування УЄФА.