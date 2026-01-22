Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Туринський Ювентус у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв лісабонську Бенфіку на власному полі (2:0).

Команди провели напружений перший тайм на зустрічних курсах, але вже другу половину колектив Лучано Спаллетті розпочав із двох забитих м’ячів із власного боку, що й забезпечило перевагу "зебрам".

І навіть коли "орли" отримали шанс на пенальті наприкінці зустрічі, Павлідіс не зміг влучити в площину воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Бенфіка у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ювентус — Бенфіка 2:0

Голи: Тюрам, 55, Маккенні, 64

На 81 хвилині Вангеліс Павлідіс (Бенфіка) не забив пенальті (промах).

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо (Кабаль, 70) — Локателлі (Копмейнерс, 87), К. Тюрам — Маккенні, Міретті (Консейсан, 46), Їлдиз — Девід (Опенда, 70).

Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Баррейру, Еурснес — Престіанні (Регу, 77), Судаков (Барренечеа, 69), Шельдеруп (Іванович, 69) — Павлідіс.

Попередження: Локателлі, Келлі