Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Баскський Атлетік у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв бергамаську Аталанту на полі суперників (3:2).

Господарі поля мали суттєву перевагу в першому таймі й зрештою пішли на перерву з голом у власному активі.

Але вже посеред другого тайму "леви" зуміли перевернути хід подій та відправити аж три м’ячі у ворота суперників, на що повноцінної відповіді так і не встигли отримати.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Атлетік Більбао у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Аталанта — Атлетік Більбао 2:3

Голи: Скамакка, 16, Крстович, 88 — Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац (Аханор, 76) — Дзаппакоста (Самарджич, 76), де Рон, Едерсон, Бернасконі (Сулемана, 82) — Де Кетеларе, Залевські (Лукман, 66) — Скамакка (Крстович, 66)

Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Бойро (Сансет, 46) — Хаурегісар (Руїс де Галаррета, 59), Рего (Весга, 59) — Горосабель (Аресо, 81), Гомес (Серрано, 68), Наварро — Гурусета

Попередження: Вівіан, Хаурегісар