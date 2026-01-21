Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.
Кайрат — Брюггеm Getty Images
21 січня 2026, 12:07
Бельгійський Брюгге у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв казахстанський Кайрат на полі суперників (4:1).
Бельгійці виявились готовими до крижаного повітря Казахстану й ще наприкінці першого тайму двома забитими м’ячами зняли більшість запитань щодо визначення переможця.
У другій половині перевага "чорно-синіх" лише зростала, хоча й господарі не залишили поле без м’яча престижу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кайрат — Брюгге у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Кайрат — Брюгге 1:4
Голи: Садибеков, 90+2 — Станкович, 32, Ванакен, 38, Верман, 74, Мехеле, 84
Кайрат: Анарбеков — Тапалов (Станоєв, 79), Мартинович, Сорокін, Мата — Глазер (Садибеков, 76), Касабулат — Мринський, Жоржинью (Рікардіньйо, 75), Громико — Едмілсон.
Брюгге: Якерс — Саббе (Сіке, 85), Ордоньєс, Мехеле — Форбс (Кемпбелл, 78), Станкович, Ветлесен (Сандра, 64), Сейс (Меєр, 79) — Ванакен, Діахон — Верман (Трезольді, 78).
Попередження: Сорокін, Садибеков