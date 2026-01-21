Ліга чемпіонів

Команда Венсана Компані гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру, а Юніон практично втратив шанси на плей-оф.

Мюнхенська Баварія у матчі сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграла бельгійський Юніон із рахунком 2:0.

Команда Венсана Компані відкрила рахунок на початку другого тайму, коли на 52 хвилині голом відзначився Гаррі Кейн, а через три хвилини англієць оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Потім на 63 хвилині захисник баварців Кім Мін Дже отримав другу жовту картку, залишивши свою команду в меншості.

Проте Баварія змогла заробити пенальті, але Кейн упустив шанс оформити хет-трик, пробивши точно в поперечину воріт.

Таким чином, Баварія гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру, а Юніон практично втратив шанси на плей-оф.

Баварія — Юніон Сент-Жилуаз 2:0

Голи: Кейн, 52, 55 (пен).

Баварія: Ноєр — Геррейру (Девіс, 68), Мін Дже, Та, Бішоф — Кімміх (Гнабрі, 90), Павлович — Олісе (Горецка, 90), Карл (Іто, 68), Діас — Кейн.

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Халаїлі, Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Зорган (Схоофс, 82), Ван Де Перре, — - Сміт (Лейсен, 67), Девід (Кейта Пертті, 82), Флоруч (Фусейні, 67).

Попередження: Дже, Олісе — Девід.

Вилучення: Дже, 63 (друга жовта).

На 81 хвилині Гаррі Кейн (Баварія) не реалізував пенальті (поперечина).