Ліга чемпіонів

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Напередодні англійський Манчестер Сіті поступився мадридському Реалу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Майбутнє цього клубу буде світлим і наступного сезону ми повернемось! Наступного року ми будемо в Лізі чемпіонів, і ми навчимось чогось із цьогорічних помилок. Багато наших гравців є новачками цьому турнірі.

Для Хусанова це перший раз, коли він грає в Лізі чемпіонів. Раян Шеркі вперше грає в Лізі чемпіонів. Антуан Семеньйо теж уперше грає в Лізі чемпіонів, дебютуючи на Бернабеу. Потрібен час.

Наші перші сезони в цьому турнірі також не завжди були ідеальними: проти Монако ми вибули на аналогічній стадії. У нас багато нових гравців, але я побачив багато хорошого на полі сьогодні.

Навіть там, на Бернабеу, перші 15-20 хвилин і перші 15-20 хвилин у домашній грі досить добре характеризують наш колектив.

Ми все ще не є повноцінною командою — така реальність. Я був частиною команд у Манчестер Сіті, коли ми були найкращою командою світу в усіх аспектах, які визначають команду. Але зараз ми не на такому рівні.

У мене є відчуття, що ми надзвичайна команда, є багато хороших речей, за якими я люблю спостерігати. Але все ще ми не є повноцінними. Усе ще ми не усвідомлюємо, що в певні моменти нам потрібно бути більш убивчими для суперників.

У мене таке відчуття, що це питання часу. Те саме було, коли я приїхав сюди у своєму першому сезоні. Потрібно трохи часу.

Усі зараз хочуть мене звільнити, чи не так? Боже мій, хлопці. Одного дня я прийду сюди і скажу вам: "Прощавайте". Але я все ще тут із річним контрактом!

Мені потрібно було виграти шість Ліг чемпіонів, щоб мене визнали. Після того, як Барселона виграла требл і шість трофеїв за сезон, із того часу — якщо я не виграю требл і шість трофеїв, то мої команди автоматично зазнають невдачі. Я відчуваю це з першого дня.

Перший сезон у Манчестері: "Коли ви виграєте Лігу чемпіонів?". Моя відповідь — 100 очок: Потім знову: "Коли ви виграєте Лігу чемпіонів?". Зрештою, ми виграли, але: "Чому ви досі не виграли п'ять Ліг чемпіонів?"

Ми намагались. Ми були в фіналі, у багатьох півфіналах… Ми прийшли до цього клубу, щоб підняти планку трохи вище в плані Ліги чемпіонів", — заявив іспанський фахівець.

У наступному матчі Манчестер Сіті зіграє проти лондонського Арсеналу у фіналі Кубка англійської ліги.