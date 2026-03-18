Ліга чемпіонів

Керманич Манчестер Сіті зняв будь-які занепокоєння.

Напередодні англійський Манчестер Сіті поступився мадридському Реалу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував рішення щодо заміни нападника Ерлінга Голанда на початку другого тайму.

"Голанд? Ми замінили його для балансування навантаження й не більше того. Жодних травм чи пошкоджень.

Ерлінг буде повністю готовий до гри проти Арсеналу у фіналі Кубка ліги цими вихідними", — заявив іспанський фахівець.

