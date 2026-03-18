Ліга чемпіонів

Бельгійський вінгер вважає майбутній фінал проти лондонського Арсенала ідеальним шансом реабілітуватися після болючої поразки від мадридського Реала.

Вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку звернувся до своїх партнерів по команді із закликом використати недільний фінал Кубка англійської ліги (Carabao Cup) проти Арсенала як "хороші ліки" після нещодавнього програшу на європейській арені.

Напередодні містяни попрощалися з мріями про перемогу в Лізі чемпіонів, поступившись мадридському Реалу на стадії 1/8 фіналу із загальним рахунком 1:5. У матчі-відповіді на Етіхаді господарі програли з рахунком 1:2, продемонструвавши при цьому неабияку стійкість, адже більшу частину гри команда провела вдесятьох через раннє вилучення Бернарду Сілви.

Після єврокубкового вильоту Доку наголосив, що здобуття трофея на Вемблі наразі є пріоритетом:

"Це хороші ліки. Ми зробимо все, щоб виграти цю гру і здобути кубок. Наступні чотири матчі дуже важливі. Тепер нам потрібно відновитися до неділі та рухатися від гри до гри", — зазначив бельгієць.

Попри розпач від вильоту з найпрестижнішого єврокубка, Доку бачить позитив у тому, як команда діяла в меншості, та нагадує, що Сіті досі бере участь у трьох турнірах. Математично підопічні Пепа Гвардіоли зберігають шанси на домашній требл. Хоча в Прем'єр-лізі вони відстають від Арсенала на дев'ять очок, маючи гру в запасі, у команди є репутація потужних ривків наприкінці сезону.

Крім того, містяни забезпечили собі місце у чвертьфіналі Кубка Англії, де на початку квітня зустрінуться з Ліверпулем.

"Ми досі боремося за три трофеї. Якщо ми їх здобудемо, це все одно буде чудовий сезон. Звісно, ми розчаровані Лігою чемпіонів... Але з цих двох ігор проти Реала треба винести уроки і рухатися далі, — підсумував Доку.

Фінал Кубка англійської ліги Арсенал — Манчестер Сіті відбудеться у неділю 22 березня. Стартовий свисток о 18:30.