Ліга чемпіонів

Наставник закликає команду гідно представити країну в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА проти Баварія.

Італійський фахівець визнав, що відіграти відставання у п’ять м’ячів буде надзвичайно складно, однак наголосив на важливості характеру та гідної гри:

"Відіграти п’ять голів — це завжди нелегке завдання. Але я хочу, щоб матч був гідним цього клубу та цієї нагоди. Ми пишаємося тим, що є останньою італійською командою, яка залишилася в Лізі чемпіонів, і будемо боротися до самого кінця.

Команда має грати з гордістю. Нам немає чого втрачати, а довести треба все. Ми маємо зосередитися на собі; як ми показали в першому матчі, саме дрібниці вирішують результат", — зазначив Палладіно.

Нагадаємо, поєдинок між Аталантою та Баварією відбудеться 18 березня о 22:00 за київським часом.