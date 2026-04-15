Ліга чемпіонів

Керманич Атлетіко прокоментував вихід команди до півфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів вийшов до наступного раунду змагань.

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Минуло вже понад 14 років від тоді, як я прийшов до клубу, і, чесно кажучи, бачити, як команда все ще здатна завзято боротись, захоплююче. Гравці за цей час змінювались, ми починали все спочатку незліченну кількість разів, але ми знову в четвірці найкращих команд у Європі.

Ми зіткнулись із командою, яка грає надзвичайно якісно, із неймовірною швидкістю, яку важко контролювати. Ми доклали величезних зусиль після рахунку 0:2 сьогодні, незважаючи на деякі індивідуальні помилки. Нам удалось повернутись до гри та зберегти спокій. Наш гол вийшов фантастичним.

Другий тайм був більш збалансованим. Вихід Ніко, Баени та Серлота на заміну додав нам енергії, і суперники втратили частину цієї швидкості, залишивши лише навіси для Араухо та Левандовські.

Початок гри був для нас жахливим, це правда, але таке завжди може статись. Просто суперники дуже хороші. Коли граєш проти таких команд і робиш помилки, вони тобі не пробачають. Ми передбачали, що вони можуть забити один чи два голи.

Натомість ми мали грати, атакувати та нав’язувати свою гру. Тактика не полягала в захисті власних воріт, навіть якщо суперник змушує тебе до цього проти твоєї волі. Іноді ти не хочеш захищатись, але вони примушують тебе до цього, бо ти не можеш забрати у них м’яч.

Ленгле? Ми розмовляли перед матчем. Йому не потрібно було нічого нам доводити. Я знаю його: він надзвичайний, неймовірний професіонал, футболіст із дуже хорошими якостями та можливостями для покращення. Ця помилка сталась, і продовжувати після такого нелегко, але він залишався спокійним, зібраним і продемонстрував лідерство у складному матчі. Він ставав краще в подальшому за ходом гри та дуже добре її завершив.

Щоразу, коли ми граємо проти Барселони, ми розуміємо, що є лише один спосіб протистояти їм — атакувати. Цього разу вони більше володіли м'ячем, у попередньому матчі було більш рівно. Якщо ти їх не атакуєш, ти програєш. Вони дуже добре атакують.

Ми знали, що в нас будуть моменти. У Кубку Іспанії ми провели фантастичний перший тайм, а потім нам довелось потерпіти на чужому полі. У першому матчі Ліги чемпіонів ми скористались ключовими моментами на нашу користь, і ця перевага 2:0 дала нам перепочинок для важкого матчу. Те, як бігали Альваерес і Грізманн, робота Льоренте, Моліна, Коке, видатна гра Руджері, те, як виходили запасні. Це все дало нам величезну силу.

Це четвертий мій півфінал з Атлетіко, так. Грати у півфіналі Ліги чемпіонів... вау, це чудово. Ми поїдемо туди з усім ентузіазмом і вірою. Ми знаємо свої сильні та слабкі сторони. Але у нас багато віри в себе, ми готові, і ми спробуємо туди досягти того, до чого прагнули стільки років", — заявив аргентинський фахівець.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.