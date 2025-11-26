Футболіст Омонії поділився очікуваннями від ключового матчу Ліги конференцій та прокоментував останню поразку.
Віллі Семеду, getty images
26 листопада 2025, 19:05
Атакувальний півзахисник Омонії Віллі Семеду поділився очікуваннями перед матчем четвертого туру Ліги конференцій проти Динамо. Поєдинок відбудеться 27 листопада на Кіпрі, початок — о 19:45 за київським часом.
У коментарі клубній пресслужбі Семеду наголосив на важливості прийдешньої зустрічі та відзначив рівень суперника.
У першу чергу він підкреслив, що гра має велике турнірне значення для команди:
"Завтра для нас складний і важливий матч, якщо ми хочемо продовжувати виступи у турнірі. Динамо — зовсім не легкий суперник, у нього є досвід і якість. Очікую гарну та жорстку гру".
Півзахисник також прокоментував попередню поразку від Апполона та психологічний стан команди:
"Всі матчі важливі, не лише завтрашній. Треба брати їх по одному. Іноді не вдається вигравати, але ми зосереджені на грі в четвер. А потім подивимося на матч у понеділок.
Ми в хорошому психологічному стані. Це лише один матч. Звісно, ми засмучені через останню поразку, але завтрашній поєдинок — зовсім інша історія. Ми зробимо все, що можемо, щоб виграти. У нас є все необхідне".
Після трьох турів Ліги конференцій Динамо має три очки та посідає 24-ту позицію в турнірній таблиці. Омонія з двома балами йде 29-ю.