Ліга конференцій

Футболіст Омонії поділився очікуваннями від ключового матчу Ліги конференцій та прокоментував останню поразку.

Атакувальний півзахисник Омонії Віллі Семеду поділився очікуваннями перед матчем четвертого туру Ліги конференцій проти Динамо. Поєдинок відбудеться 27 листопада на Кіпрі, початок — о 19:45 за київським часом.

У коментарі клубній пресслужбі Семеду наголосив на важливості прийдешньої зустрічі та відзначив рівень суперника.

У першу чергу він підкреслив, що гра має велике турнірне значення для команди:



"Завтра для нас складний і важливий матч, якщо ми хочемо продовжувати виступи у турнірі. Динамо — зовсім не легкий суперник, у нього є досвід і якість. Очікую гарну та жорстку гру".

Півзахисник також прокоментував попередню поразку від Апполона та психологічний стан команди:



"Всі матчі важливі, не лише завтрашній. Треба брати їх по одному. Іноді не вдається вигравати, але ми зосереджені на грі в четвер. А потім подивимося на матч у понеділок.

Ми в хорошому психологічному стані. Це лише один матч. Звісно, ми засмучені через останню поразку, але завтрашній поєдинок — зовсім інша історія. Ми зробимо все, що можемо, щоб виграти. У нас є все необхідне".

Після трьох турів Ліги конференцій Динамо має три очки та посідає 24-ту позицію в турнірній таблиці. Омонія з двома балами йде 29-ю.