Ліга конференцій

Сумнівне рішення рефері, і ще більш суперечливіша робота оператора трансляції матчу Полісся — Фіорентина.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про поразку від Фіорентини (0:3) в рамках першого матчу плей-оф Ліги конференцій. Його слова наводить офіційний YouTube-канал "вовків".

"Ми хотіли бути на м’ячі. Розуміли, проти кого нам доведеться грати, але хотіли бути компактними. Не скажу, що цей швидкий гол вивів нас з рівноваги, адже ми мали два моменти за рахунку 1:0. Хочеться сказати, що за рахунку 1:0, коли нам забивали другий м’яч, то там повинно було бути все навпаки. Замість пенальті у ворота суперника ми отримали другий гол. І це дійсно якось трошки несправедливо. Але маємо те, що маємо.

А коли ми отримали більшість наприкінці першого тайму, мабуть, єдине, що мені не сподобалось – це те, що команда не змогла цією більшістю правильно розпорядитися. Особливо це стосується центральних захисників та розуміння дій крайніх захисників у цих епізодах. Бо третій пропущений м’яч показує, що ми закрили суперника, але ми мали рухати м’яч з флангу на фланг швидше, шукати зони та доставляти його у карний майданчик. Але тоді, коли ми губимо м’яч, коли суперник вибиває його, ми просто повинні контролювати одного форварда – щонайменше перед ним і за ним. На жаль, ми цього не зробили. І саме цей момент показав, над чим потрібно працювати. Хоча ми й до цього вже працювали над цим та показували, що це дуже важливі моменти балансу.

На жаль, ті зазори, які ми робимо – ми не хочемо так грати. Ми хочемо одразу відбирати м’ячі, особливо коли маємо чисельну перевагу. Ми повинні були повертати м’яч набагато швидше. Третій пропущений гол – на майбутнє. Він нелогічний, ми просто не повинні допускати таких помилок.