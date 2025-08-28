Ліга конференцій

Сподіваємося на прохід української команди.

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько поділився своїми думками щодо матчу-відповіді зі швейцарським Серветтом (перша гра — 1:1) в рамках раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Із позитивом готуємося до важливої гри. Усі розуміють, що цей матч буде як фінал. Тож Містер сказав, що ми повинні бути на позитиві й готовими до гри.

Через те, що я пропускав першу гру, думаю я трохи свіжіший за інших. Я працював за індивідуальною програмою, тому готовий до гри.

Настрій хороший. Ми розуміємо, що це наш шанс грати далі у єврокубках. Я вважаю, що ми готові йти далі. І всі гравці й тренери розуміють, що нам потрібна лише перемога.

Виклик до збірної України? Позитив, тільки позитив. Я дуже радий, що мене викликали на ці матчі", — заявив Очеретько.

Матч між Серветтом та Шахтарем відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.